Göztepe'nin gözü Trabzonspor'da; 4 isim!

Trabzonspor'dan ayrılan Hosseini ile görüşen Göztepe; Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen ve Diabate için harekete geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Göztepe'nin gözü Trabzonspor'da; 4 isim!
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13 Haziran 2021 12:42
Dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, gözünü Trabzonspor'a çevirdi.

Bordo-mavililerden ayrılan İranlı stoped Majid Hosseini ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Kamil Ahmet Çörekçi, stoper Hüseyin Türkmen ve geçen sezon kiralık olarak oynattığı Fousseni Diabate için harekete geçti.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran yönetimin özellikle Hosseini ve Kamil transferinde önemli mesafe kat ettiği bildirildi.

Karaman'ın Diabate'nin de takımda devam etmesine sıcak baktığı ve oyuncunun büyük ihtimalle yeni sezonda da Göztepe forması giyeceği vurgulandı.

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