Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 88. dakikada Celil Yüksel kaydetti.
Manisa FK'de Daniel Graovac 90+4'te direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Ev sahibi Manisa FK, bu mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 8'e yükseltirken, Manisa FK 11 puanda kaldı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 88. dakikada Celil Yüksel kaydetti.
Manisa FK'de Daniel Graovac 90+4'te direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Ev sahibi Manisa FK, bu mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 8'e yükseltirken, Manisa FK 11 puanda kaldı.