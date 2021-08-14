Göztepe, ilk maçta Antalya deplasmanında!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu ilk hafta maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.



Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.



Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşma öncesinde Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.



Antalyaspor'la 13. karşılaşma



Süper Lig'de rakibiyle daha önce 12 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.



Söz konusu karşılaşmalarda 16 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 13 gol gördü.



İzmir temsilcisi, deplasmanda yaptığı 6 karşılaşmada ise sahadan 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.



