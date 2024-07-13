Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce de takımda forma giyen Ekrem Kılıçarslan'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti
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12 Temmuz 2024 23:09
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 00:10
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce de takımda forma giyen Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ekrem Kılıçarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Ekrem, daha önced de Eskişehirspor, Hatayspor ve Gaziantep FK ekiplerinde de forma giydi.

Açıklamada ayrıca genç oyunculardan Erkam Kömür'ün sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu Teksüt Bandırmaspor'a kiralandığı kaydedildi.

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