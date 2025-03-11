Göztepe'de altyapıya şans yok

Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalarak Avrupa kupalarına katılma hedefinin gerisine düşen Göztepe, iddialı döndüğü ligde altyapısından çıkan oyunculara şans vermedi.



Sport Republic yönetiminde 2 yıl aranın ardından Süper Lig'e döndükten sonra gelecek vaat eden yerli ve yabancı transferlerle ligin en genç kadrolarından birini kuran Göz-Göz, altyapısını ise unuttu. Transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla erken havlu atan sonuncu Adana Demirspor'dan sonra 25.6 yaş ortalamasıyla ligin en genç ikinci kadrosuna sahip olan İzmir temsilcisinde altyapı oyuncuları şans bulamadı. Sezon başında kadroda yer alan altyapı patentli Yalçın Kayan, henüz ilk haftanın ardından teknik direktör Stanimir Stoilov'la tartışma yaşayınca süresiz kadro dışı bırakılıp, ara transferde Eyüpspor'a satıldı.



Altyapıdan çıkan kaleci Arda Özçimen, ligde yalnız ilk iki maçta görev yaptıktan sonra Polonyalı file bekçisi Lis'in transferiyle yedek kulübesini mesken tuttu. Arda, yalnız Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev yapabildi. Genç kaleci, Stanimir Stoilov ile tartışma yaşayınca geçen haftalarda kadroya alınmayıp ardından affedildi. Yine altyapıda yetişerek U18 Milli Takımı'nda da görev yapan 20 yaşındaki orta saha İzzet Furkan Malak, ligde yalnız 3-0 kazanılan ilk yarıdaki Çaykur Rizespor maçının 90+5'inci dakikasında oyuna girebildi. İzzet Furkan, ara transferde yine Sport Republic'in yönettiği İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'un U21 takımına gönderildi. Geniş kadrodaki diğer altyapıdan çıkan oyuncular ise hiç süre alamadı.



DENNIS'E AVRUPA KANCASI



Göztepe'nin Sport Republic'in Afrika'daki oyuncu taramalarından 2023'te U19 takımına transfer ederek, geçen sezon Stanimir Stoilov yönetiminde vitrine çıkardığı Nijeryalı orta saha Anthony Dennis ise 1 yıl içindeki performansıyla Avrupa devlerini peşine taktı. Geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayıp bu yıl da Süper Lig'de takımın bankolarından olan Dennis, 1 yılda Nijerya Milli Takımı'na seçilirken, Avrupa takımlarının radarına girdi. Almanya'nın Bundesliga ekibi Stuttgart ve İngiliz Championship ekibi Leeds United'ın Dennis'i izlediği öğrenildi. Göztepe yönetimi, sezon başında Dennis'le 2027 yılına kadar sözleşme uzatmıştı. Dennis, bu hafta Eyüpspor maçından sonra 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Nijerya Milli Takımı'nın kampına katılacak.



