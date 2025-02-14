Göztepe'de 100'üncü yıl etkinlikleri başlıyor

Türk futbol tarihinin en köklü ve güzide camialarından biri olan İzmir'in Süper Lig temsilcisi Göztepe, 100'üncü yıl ateşini yarın resmen yakacak.



14 Haziran 1925'te kurulan Göztepe bu sene 100'üncü yaşına girerken, sarı-kırmızılı camia bu anlamlı yıldönümünü yarın Gürsel Aksel Stadı'nda yapacağı programla tanıtacak. Saat 12.00'de başlayacak organizasyonda önce bu özel yılın anısına kulübün başarılarla dolu tarihi sporseverlere yansıtılacak. Göztepe'nin köklü geçmişi ve geleceğe dair vizyonu da tanıtılacak.



Ayrıca Göztepe'nin 100'üncü yılına özel olarak üretilen formalar ve yine bu sezona özel tasarlanıp taraftarın oylarıyla belirlenen logo da etkinlikte görücüye çıkarılacak. Göztepe Spor Kulübü bünyesi altında eğitim gören minik sporcuların yer alacağı tanıtım prolansmanda 14 Haziran 2025 tarihine kadar tüm sezon boyunca yapılacak etkinlikler kamuoyu ile paylaşılacak. Sadece geçmişin ön plana çıkarılmayacağı günde Göztepe Spor Kulübü'nün ikinci yüzyılına girerken hedefleri vurgulanacak. Özellikle taraftarlarla birlikte dayanışmanın önemle vurgulanacağı 100'üncü yıl organizasyonlarının geniş kitlelere yayılması için de çalışmalar yapılacak.















