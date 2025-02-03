Göztepe ayrılığı açıkladı: Datro Fofana

Göztepe, takımda kiralık olarak forma giyen David Datro Fofana'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe ayrılığı açıkladı: Datro Fofana
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03 Şubat 2025 20:04
Göztepe, takımda kiralık olarak forma giyen David Datro Fofana'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen David Datro Fofana'nın, kulübü Chelsea FC'ye dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Göztepe formasıyla Süper Lig'de 9 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, bu maçlarda 2 gol kaydetmişti.
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