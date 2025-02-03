Göztepe ayrılığı açıkladı: Datro Fofana

Göztepe, takımda kiralık olarak forma giyen David Datro Fofana'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen David Datro Fofana'nın, kulübü Chelsea FC'ye dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Göztepe formasıyla Süper Lig'de 9 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, bu maçlarda 2 gol kaydetmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen David Datro Fofana'nın, kulübü Chelsea FC'ye dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Göztepe formasıyla Süper Lig'de 9 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, bu maçlarda 2 gol kaydetmişti.