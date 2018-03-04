Gomis'in gözü Alex de Souza'nın rekorunda

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, gösterdiği olağanüstü performansla hem sarı-kırmızılı taraftarları hem de futbolseverleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'den kadrosuna kattığı Fransız golcü, bu sezon ligde çıktığı 23 mücadelede 24 gol kaydederek, gol krallığının bir numaralı adayı konumuna geldi.Dün Galatasaray'ın oynadığı ve 7-0'lık galibiyetle ayrıldığı Kardemir Karabükspor mücadelesinde attığı 4 golle birlikte gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi Burak Yılmaz ile arasındaki gol farkını 6'ya çıkaran Gomis ayrıca, Karabük deplasmanında takımı adına ilk yarıda kaydettiği 4 golle birlikte tarihe de geçmeyi başardı.Galatasaray'ın bu sezon Bafetimbi Gomis'in gol kaydettiği maçlarda yüzü gülüyor. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor deplasmanları haricinde Gomis'in ayağından gol bulduğu tüm maçlarda rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Fransız golcü, bu sezon ligde Kayserispor (2), Osmanlıspor (2), Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor (3), Kasımpaşa (2), Atiker Konyaspor (2), Gençlerbirliği (2), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor (3), Kardemir Karabükspor (4) ağlarını sarsarken, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor ile deplasmanda oynanan müsabakalar dışındaki karşılaşmalarda takımını galibiyete taşımış oldu.Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde attığı 25 golle kariyerinde en çok lig golü ürettiği sezonu yaşıyor. Henüz ligin bitimine 10 hafta olmasına karşın 24 gol atan Gomis, geçen sezon Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya'da 31 maçta ürettiği 20 golü, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 23 maçta geçmeyi başardı.Galatasaray'ın Fransız golcüsü, bu sezon 24 gol atmasına karşın, sarı-kırmızılı takımın derbi maçlarında ise sessiz kaldı. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile içeride ve Beşiktaş ile dışarıda oynadığı mücadelelere ilk 11'de başlayan Gomis, her iki mücadelenin de büyük bir bölümünde sahada kalmasına rağmen rakip fileleri sarsamadı. Fransız golcü ayrıca, takımının Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı mücadelede de sessiz kalırken, Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup oldukları maçta takımının tek golünü atmıştı. Gomis'in, sarı-kırmızılı takımın ligin ikinci yarısında oynayacağı derbi maçlarda nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu...Bafetimbi Gomis, attığı goller ile Galatasaray tarihine de adını yazdırdı. Gomis, Karabükspor karşısında attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 24'e çıkarttı.Bafetimbi Gomis böylece Galatasaray'ın bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Gomis'ten önce bu rekor 2000-2001 sezonunda ligde 22 gole imza atan Mario Jardel'e aitti.Gomis daha önce Lyon'da 2011-12 sezonunda 25, 2012-13 sezonunda 21, 2013-14 sezonunda 22 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da ligde 20 toplamda 21 gol atan Gomis, Galatasaray ile ligde 24 kupada 3 gol atarak hem ligdeki hem toplamdaki kariyer rekorunu kırmış oldu.Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu ise 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Alex de Souza olmuştu. Alex, o sezon tam 28 gole imza atmıştı. Gomis kalan haftalarda 4 gol daha atarsa Alex'i yakalayacak, 5 gol atarsa rekorun tek sahibi olacakGomis'in önünde bulunan diğer isimler ise Mario Gomez 26 gol (2015-16) ve 25 golle 1995-96 sezonunda gol kralı olan Shota Arveladze.1994-95 Elvir Bolic G.Antep Bosna 261995-96 Şota Arveladze Trabzon Gürcistan 251995-96 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 221996-97 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 241996-97 Elvir Balic Bursa Bosna 212000-01 Mario Jardel G.Saray Brezilya 222003-04 Van Hooijdonk F.Bahçe Hollanda 242004-05 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 242008-09 Milan Baros G.Saray Çek Cum. 202009-10 Makukula Kayseri Portekiz 212010-11 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 282014-15 Fernandao Bursa Brezilya 222015-16 Mario Gomez Beşiktaş Almanya 262015-16 Samuel Eto'o Antalya Kamerun 202016-17 Vagner Love Alanya Brezilya 23