Gökay Kavalcı: "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık"

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Manisa FK'ye 4-1 mağlup olan Tuzlaspor'da teknik sorumlu Gökay Kavalcı, maça play-off umuduyla çıktıklarını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gökay Kavalcı: 'İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık'
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14 Mayıs 2022 21:05
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Manisa FK'ye 4-1 mağlup olan Tuzlaspor'da teknik sorumlu Gökay Kavalcı, açıklamalarda bulundu.

Tuzlaspor'un teknik sorumlu Gökay Kavalcı ise müsabakaya Play-off umudu ile çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kulağımız Eyüpspor-Kocaelispor maçındaydı. Oyuna kötü başladık, erken bir gol yedik. Oyun planımız değişti, sonra golü bulduk, beraberliği yakaladık ancak sonrasında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Arzu ve tempo konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Rakibi tebrik ediyorum, son bir maçımız kaldı, iddiamız yok."

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