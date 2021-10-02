Giresunspor, siftahı İzmir'de yaptı!

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Giresunspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, siftahı İzmir'de yaptı!
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02 Ekim 2021 17:54
Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Göztepe, Giresunspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada penaltıdan Fousseni Diabate kaydetti.

Göztepe'de Tijanic, 61. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Giresunspor, bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve 5 puanla 19. sırada yer buldu. Üst üste 4. kez mağlup olan Göztepe ise 5 puanla 18. sırada yer aldı.

Giresunspor, milli ara sonrasında Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Baku'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

40. dakikada sol kanattan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada kaleci İrfan Can, Diabate'den önce topu kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)


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