Süper Lig ekibi Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşılaştı.



Sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkan Giresunspor, Karacabey karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi alarak turnuvaya veda etti.



Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Karacabey'e turu getiren golleri 10 ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan kaydetti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Giresunpsor'un hocası Hakan Keleş ikinci yarı değişikliklerle oyuna müdahale etmek istese de 50 ve 68. dakikalarda Abdullah Balıkçı'nın gollerine engel olamadı ve durum 4-0'a geldi. Konuk ekip son dakikalarda ise Fatih Aktay'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 5-0 yaptı.



Bu tarihi sonuçla Karacabey Belediyespor adını kupada bir üst tura yazdırdı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Teco Karacabey Belediyespor atağında Onur Karakabak'ın ara pasında Ömer Kuşan kontrol ettiği topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1



32. dakikada Abdullah Balıkçı'nın defansın arkasına attığı uzun pasta Ömer Kuşan topu kontrol etti ve kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleci Ferhat Kaplan'ın üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2



50. dakikada kaleci Hüseyin Arslan'ın uzun pasında Bitexen Giresunspor defansından seken top Abdullah Balıkçı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 0-3



68. dakikada Sadık Arda Yılmaztürk'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Abdullah Balıkçı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4



83. dakikada Teco Karacabey Belediyespor atağında Abdullah Balıkçı ceza sahası içerisinde Hayrullah Bilazer'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı kararı verdi. 84. dakikada topun başına gelen Fatih Aktay, topu ağlarla buluşturdu: 0-5



Karşılaşma konuk ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı



Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Perez, Arias, Faruk Can Genç, Mejia, Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Kuwas), Doğan Can Davas (Dk. 46 Borja Sainz), Rahmetullah Berişbek (Dk. 59 Sergio), Savicevic, Oğulcan Çağlayan (Dk. 59 Bajic)



Teco Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan (Dk. 90+1 Miraçcan Yavuz), Yusuf Erdem Gümüş, Muhammet Yeşil, Kadir Turhan (Dk. 90+1 İlke Nelik), Onur Karakabak, Erdem Dikbasan (Dk. 90+1 Berke Özgün), Abdullah Balıkçı, Sadık Arda Yılmaztürk, Mustafa Diler, Ömer Kuşan (Dk. 68 Tugay Adamcıl), Fatih Aktay



Goller: Dk. 10 ve 32 Ömer Kuşan, Dk. 50 ve 68 Abdullah Balıkçı, Dk. 84 Fatih Aktay (penaltıdan) (Teco Karacabey Belediyespor)



Sarı kartlar: Dk. 7 Talha Ülvan, Dk. 63 Sergio, Dk. 74 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor), Dk. 55 Kadir Turhan, Dk. 53 Onur Karakabak (Teco Karacabey Belediyespor)









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