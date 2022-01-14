Giresunspor 10 numarasını buldu: Jean Pyerre

Ligin kalan periyodunda daha üretken bir takım olmak isteyen Giresunspor, Brezilya ekibi Gremio'nun Atletico Paranaense'ye kiraladığı Jean Pyerre ile ilgileniyor.



Gauchazh sitesinde yer alan habere göre; Çotanaklar, 10 numara ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.



Oyuncunun Paranaense ile sözleşmesini feshedip gelmesi bekleniyor.



Haberde, 23 yaşındaki oyuncuyla yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi. Jean Pyerre, 2020-21 sezonunda forma giydiği 38 maçta 4 gol atarken 4 de asist yaptı.





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