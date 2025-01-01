Gift Orban, Hoffenheim'a gidiyor

Bundesliga ekibi Hoffenheim, Gift Orban transferi için Lyon ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Gift Orban, Hoffenheim'a gidiyor
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01 Ocak 2025 20:26
Hoffenheim, Gift Orban transferi için Lyon ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hoffenheim, Orban transferi için Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi ve oyuncudan da yeşil ışık aldı.

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Orban için 12 milyon euro isteyen Lyon'un bu transferden ne kadar bonservis geliri kazanacağına ise haberde yer verilmedi.

22 yaşındaki Nijeryalı golcü Gift Orban, sadece 5 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

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