Gift Orban, Hoffenheim'a gidiyor

Hoffenheim, Gift Orban transferi için Lyon ile anlaşmaya vardı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hoffenheim, Orban transferi için Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi ve oyuncudan da yeşil ışık aldı.



Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Orban için 12 milyon euro isteyen Lyon'un bu transferden ne kadar bonservis geliri kazanacağına ise haberde yer verilmedi.



22 yaşındaki Nijeryalı golcü Gift Orban, sadece 5 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.



