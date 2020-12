Giannis ne karar alırsa alsın, Budenholzer ve Middleton'ın desteği tam!

Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer ve yıldız oyuncu Khris Middleton, takımın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee'de kalmak için beş yıllık 'süpermaksimum' kontrat uzatması hakkında vereceği karar hakkında konuştular.



Antetokounmpo'nun beş yıllığı 228 milyon dolarlık bu supermax uzatmasını imzalaması için 21 Aralık tarihine kadar vakti bulunuyor ve Bucks ile aynı anlaşmayı önümüzdeki yaz da imzalayabilir.



Ancak Milwaukee'den ayrılmayı seçerse, sonrasında alabileceği maksimum kontrat, 83 milyon dolarlık bir farkla, dört yıllığı 145 milyon dolar değerinde bir kontrat olacak.



Budenholzer ve Middleton, Giannis'in ne yapacağını bilmeseler de, bu konudaki düşüncelerinin ne olduğunu belirttiler.



"SONUNA KADAR DESTEĞİM ONUNLA"



Middleton şu şekilde konuştu:



"Giannis'e çok saygım vardır. Geçen yılki durumumda, bana nasıl hissettiğini söylemişti ve benim de karşılığında yapabileceğim tek şey bu. Sanırım bu noktada artık arkadaştan fazlasıyız. Sekiz yılı beraber geçirdik. Ayrıca birlikte çok şey atlattık, bu yüzden günün sonunda kendisi ve ailesi için en iyisini yapmasını isterim.



O, geri dönmesini ve bu anlaşmayı imzalamasını benim ne kadar istediğimi biliyor, ama aynı zamanda bunun kendisi ve ailesiyle birlikte gözden geçirmesi gereken büyük bir karar olduğunu biliyorum, çünkü onun için en önemli insanlar onlar. Her yaparsa yapsın, onu sonuna kadar destekleyeceğimi biliyor, yani onunla konuşmuştum. Onu ikna etmek adına ben de düşüncelerimi sunmuştum, lakin günün onu her zaman sevecek ve ne yaparsa her türlü takdir edeceğim."



"'ŞAMPİYON DEĞİLSEK AT ÇÖPE' KAFASINDA DEĞİLİZ"



Koç Budenholzer ise, şu açıklamaları yaptı:



"Giannis ile bu yaz yaptığımız görüşmeler harikaydı. Bizi ve bu takımı olabildiğince iyi hale getirmek için yapmaya çalıştığımız her şeyi destekliyor ve biz de aynı desteği ona sunuyoruz. Bu büyük bir karar. Bence onunla aramızdaki iletişim gerçekten çok iyi, üretken ve verimli oldu. (Genel menajer) Jon (Horst) ile de aynı şekilde. Yani Giannis ile bu yaz ve ölü sezondaki iletişimimizin oldukça olumlu geçtiğini düşünüyoruz.



Kadromuzda olan kim varsa her zaman onları benimsemiş ve bizlerle oldukları için kendimizi şanslı görmüşüzdür. Sahanın her iki tarafında da inanılmaz derecede yetenekli oyunculara sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve ayakta kalan son takım olmak için çalışıyoruz. Ancak, o noktaya ulaşmak için her takımın geçmesi gereken bir süreç var.



Bence amacımız ve elimizdeki fırsat gerçek, ancak bence eğer bunu benimsemeyen bir organizasyon ya da ekip iseniz, muhtemelen yanlış iştesinizdir. Fakat aynı zamanda bir sezona 'şampiyon olamazsak at çöpe' düşüncesiyle yaklaşmak bizim yaklaştığımız yol değil. Rekabeti ve playoffları benimsiyor, fırsatı değerlendiriyoruz ve ayakta kalan son takım olmak istiyoruz. Lakin bence bu cümle bana, grubumuza veya organizasyona pek uymayan bir şey."



Milwaukee, bu ölü sezonda Jrue Holiday, D.J. Augustin, Bryn Forbes ve Torrey Craig'in eklenmesiyle ve Pat Connaughton'ın ekipte tutulmasıyla, daha iyi bir takım olarak geri dönmeyi umuyor.