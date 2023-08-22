Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA kariyerinin ardından Suudi Arabistan'da oynayabileceğini söyledi.



TMZ Sports'a konuşan Bucks yıldızı, NBA tecrübesinden sonra Suudi Arabistan'a gidip gitmeme ihtimaline "elbette" yanıtını verdi:



"Eğer NBA, Suudi Arabistan Ligi ile arasında bir takas falan yapabilirse, direkt giderim."



Suudi Arabistan son yıllarda spor alanına, özellikle de golf ve futbol branşına milyarlarca dolar yatırım yapmıştı.



Antetokounmpo, 45,6 milyon dolarlık maaşıyla yıllık ortalama değere göre ölçüldüğünde 2023-24 sezonunda NBA'in en çok kazanan sekizinci oyuncusu olacak.



