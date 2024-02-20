Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, basketbol izleme alışkanlığı olmadığını itiraf etti.



Yakın zamanda yapılan bir basın toplantısında Antetokounmpo, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın Ocak ayının başındaki karşılaşmalarından bu yana kaydettiği ilerleme hakkında gelen soruya cevap olarak, bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.



Cevap olarak Antetokounmpo, şu açıklamayı yaptı:



"Sana karşı çok ama çok dürüst olacağım, ben basketbol izlemiyorum."



Greek Freak, Wembanyama'nın karşılaşmadan önce veya sonra oynadığı herhangi bir maçı izlemediğini açıklayarak, ifadelerine şu şekilde devam etti:



"Wemby'nin ondan önce de, ondan sonra da hiçbir maçını izlemedim. Sadece Wemby'yi değil, genel olarak hiç basketbol izlemiyorum. Yani istatistikler, en iyi anlar ya da insanların nasıl oynadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ve buna bayılıyorum. Maça gittiğimde kiminle oynadığım ve ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrimin olmaması hoşuma gidiyor. İşimi daha zor hale getiriyor."



20 yaşındaki Spurs çaylağı Wembanyama, ilk sezonunda maç başına 20,5 sayı, 10 ribaund ve 3,2 asistlik etkileyici ortalamalara sahip.





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