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"Giannis, 'Ayrılacağım' demediği sürece, takas olmaz" iddiası!

Milwaukee Bucks ve Giannis Antetokounmpo'nun, kontrat durumunu 2021 serbest oyuncu dönemine taşımaya hazırlandıkları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks ve Giannis Antetokounmpo'nun, kontrat durumunu 2021 serbest oyuncu dönemine taşımaya hazırlandıkları iddia edildi.

2015-16 sezonunda Kevin Durant ve Oklahoma City Thunder'ın izlediği yola benzer şekilde, Bucks ve Giannis'in de 2020 ölü sezonu boyunca kendilerini bir takasla sonuçlanmayacak şekilde konumlandırmaları bekleniyor.

ESPN'den Zach Lowe, podcast'inde konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yıllardır edindiğim tüm bilgiler, Giannis'in bunu Dallas veya başka bir takımla yapmayacağı üzerine. Sonuç olarak Bucks, Thunder'ın Durant ile yaptığı gibi bunu sonuna kadar götürecek. Eğer supermax kontratı imzalamazsa, tüm yıl boyunca bu bununla yaşamanız gerekecek. Supermax'i imzalamayıp 'Ben gidiyorum' demediği sürece, Bucks onu takas etmeyecek. Şampiyonluğu kazanmaya çalışarak, onu kalmaya ikna edecekler. Ya da Finallere çıkarak onu kalmaya ikna edecekler. Finallere çıkıp, onu ikna edecek bir takas da yapabilirler... Her neyse, bir şekilde onu kalmaya ikna edecekler.

Sanırım bu işi sonuna kadar götürüyorlar ve bu durum, sadece Giannis onlara 'Şuraya gitmek istiyorum' veya 'Yeniden imza atmayacağım' derse değişebilir. Ki bunun da olacağını sanmıyorum."

Lowe ayrıca, Antetokounmpo'nun bu ölü sezonda supermax kontratını imzalamayacağını tahmin ettiğini de ekledi.

Antetokounmpo, bu ölü sezonda bir takas talep etmeyeceğini açıkça söylemişti.


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