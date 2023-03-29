Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçına kadar form olarak 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelecek.



Kara Kartal'ın yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayla ilk 11'deki yerine İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte dönüş yapmıştı. Ayak tabanı ve kasık bölgesindeki sorunlarının atlatması sonrasında milli arada takım izinliyken bile çalışmalarını sürdüren Cezayirli oyuncu, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.



Son olarak yeni saç stiliyle dikkat çeken Ghezzal, Fenerbahçe karşılaşmasına kadar form olarak 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelecek. İstanbulspor mücadelesinde oyuna ilk 11'de başlasa da 63. dakikada yerini Redmond'a bırakan Ghezzal, Kadıköy'de oynanacak dev müsabakada oyunun son anına kadar görev yapabilecek.



