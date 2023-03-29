Ghezzal derbi için 90 dakikaya hazır!

Beşiktaş'ın yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ghezzal derbi için 90 dakikaya hazır!
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29 Mart 2023 09:06
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçına kadar form olarak 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelecek.

Kara Kartal'ın yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayla ilk 11'deki yerine İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte dönüş yapmıştı. Ayak tabanı ve kasık bölgesindeki sorunlarının atlatması sonrasında milli arada takım izinliyken bile çalışmalarını sürdüren Cezayirli oyuncu, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Son olarak yeni saç stiliyle dikkat çeken Ghezzal, Fenerbahçe karşılaşmasına kadar form olarak 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelecek. İstanbulspor mücadelesinde oyuna ilk 11'de başlasa da 63. dakikada yerini Redmond'a bırakan Ghezzal, Kadıköy'de oynanacak dev müsabakada oyunun son anına kadar görev yapabilecek. 

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