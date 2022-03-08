Devre arası kiralandığı Aston Villa formasıyla etkili bir performans gösteren Philippe Coutinho, kısa sürede teknik direktör Steven Gerrard'ın gözdesi olmayı başardı.



"BU PARAYI ÖDEYEBİLİRİZ"



Kulübün çıkarları için fikrini söylemekten çekinmeyeceğini belirten Steven Gerrard, "Bana sorarsanız; bu, kulübümüzün ödeyebileceği bir para. Philippe, neler yapabileceğini kısa süre içinde herkese gösterdi. Ancak son karar yöneticilerin, ben sadece fikrimi söyleyebilirim." dedi.



İngiltere Premier Lig'e dönüşünde etkili bir performans gösteren Brezilyalı yıldızın takım arkadaşları tarafından çok sevildiğini söyleyen Gerrard, "O, bizim sahadaki eksik parçamızı tamamlıyor ve takım arkadaşları da bu yüzden onu çok seviyor. Son zamanlarda Liverpool'daki performansına yakın bir oyun ortaya koyuyor. Eğer hedeflediğimiz yerlere ulaşmak istiyorsak Coutinho gibi yeteneklere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Brezilyalı yıldız, devre arasında katıldığı Aston Villa formasıyla 7 maçta 3 gol, 3 asistlik katkıda bulundu.





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