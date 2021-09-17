Gerçek bir Avrupa arenası savaşıydı

Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gerçek bir Avrupa arenası savaşıydı
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17 Eylül 2021 02:06
Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Fenerbahçe'nin golü hak ettiğini kaydeden Glasner, "Başlangıçta problemler yaşadık ve Fenerbahçe öne geçmeyi hak etti. Ancak taraftarları arkamıza aldık ve savaştık, takımımız hak ettiği beraberliği yakaladı." dedi.

2. yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını ancak beraberliğin adil olduğunu belirten Avusturyalı hoca, "Oyunculara maçın içine girme şansı buldukları için iltifat etmem gerekiyor. Lammers golde bir forvetin olması gereken yerdeydi, onun için mutluyum. Devreden sonra onları kalemizden uzak tutabildik ancak hücumda yine problem yaşadık. Topu geri kazanmak için de koşmak zorundayız. Gerçek bir Avrupa arenası savaşıydı ve beraberlik adil sonuç. Yapacak çok işimiz var, bu maç bizim dönüşe başladığımız maç olabilir." ifadelerini kullandı.


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