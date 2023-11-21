Gerard Pique: 'Real Madrid hiç hak etmedi'

Geçtiğimiz sezon Barcelona'da futbol kariyerini noktalayan Gerard Pique, Real Madrid ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.



"HİÇBİR MAÇTA ÜSTÜN DEĞİLLERDİ"



Real Madrid'in son kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçta üstün oynamadıklarını söyleyen Gerard Pique, "Real Madrid'in son Şampiyonlar Ligi kupasını küçümsemiyorum ama nasıl kazandıklarına bir bakın. Hiçbir maçta üstün değillerdi." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Barcelona 5 şampiyonlukta da saf bir üstünlüğe sahipti. Real Madrid'in Manchester City maçındaki gibi 5 dakika iyi oynayıp kazandığımız bir maç yoktu."



616 MAÇA ÇIKTI



Kariyeri boyunca Barcelona ile 616 resmi maça çıkan Gerard Pique bu karşılaşmalarda 53 gol atarken 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 32 kez kupa kazandı.





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