George: "Ligdeki genel şut zayıflığı, Wilson topundan ötürü"

LA Clippers yıldızı Paul George, lig genelindeki şut isabetlerinin düşmesinin sebebinin, yeni Wilson basketbol topu olduğuna inandığını belirtti.



2021-22 NBA sezonu, oyuncuları yıllar sonra ilk kez pek çok konuda adapte olmaya zorladı. İlk olarak yeni NBA kural değişikliği birçok oyuncunun serbest atışlara güvenme rahatlığını ortadan kaldırırken, buna ek olarak, maçların resmi topu da Spalding'den Wilson ile değiştirildi.



Bazı oyuncular, muhtemel olarak bu sebeplerden ötürü olarak normalde ortaya koydukları rakamların oldukça aşağısında performans göstermeye başladılar.



PG, bireysel olarak iyi bir sezon geçirmesine rağmen, Spalding topunun yeni Wilson topundan daha iyi olduğuna inandığını açıkladı:



"Bahane üretmek istemiyorum ama farklı bir basketbol topu. Spalding topunun verdiği his ve o yumuşaklık yok. Bu yıl göreceksiniz, birçok kişi şutlarını kötü biçimde kaçıracak."



George bu sezon %49.2 şut isabetiyle 28.3 sayı ortalaması yakalasa da, ligdeki bazı diğer verimli şutörler aynı performansı göstermiyorlar. Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard yalnızca %35 isabetle (üçlük çizgisi gerisinden %23) 18.3 sayı ortalaması yakalarken, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ise %37.9 şut isabetiyle (%22.9 üçlük - kariyerinin en kötüsü) maç başına 24.3 sayı ile benzer bir düşüş yaşıyor.



