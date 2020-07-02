Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gençlerbirliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
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02 Temmuz 2020 16:43
Gençlerbirliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig maçları öncesi rutin kontrollerin devam ettiği hatırlatılarak, "Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır." denildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

 


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