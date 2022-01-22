Gençlerbirliği yine mağlup! Üst üste 4 oldu

Gençlerbirliği, Manisa FK'ye de 3-1 yenilerek 1. Lig'de üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği yine mağlup! Üst üste 4 oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2022 15:18
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa FK 3-1'lik skorla kazandı.

Gençlerbirliği, 40. dakikada Gökhan Gül'ün penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manisa FK, 64. dakikada Erhan Çelenk'in golüyle skora eşitliği getirdi. İlk golün asistini yapan Marvin Gakpa, 75. dakikada Manisa'yı öne geçiren golü attı. Okan Eken, 83. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Manisa FK, puanını 28'e yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste 4. kez yenilerek 26 puanda kaldı.

Manisa FK, gelecek hafta BB Erzurumspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut

Manisa FK: Ömer Kahveci, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 86 Veli Çetin), Özgür Çek (Dk. 87 Yasin Pehlivan), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 63 Sousa), Gakpa, Tabekou (Dk. 78 Diallo), Erhan Çelenk, Anıl Koç (Dk. 46 Okan Eken)

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Muhammed Bayır, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Musa Şahindere (Dk. 46 Ömürcan Artan), Grechyshkin, Gökhan Gül (Dk. 89 Sallalich), Barış Alıcı (Dk. 89 Serdarcan Eralp), Tshibola (Dk. 84 Baran Başyiğit), Sandro Lima, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 67 Belyaev)

Goller: Dk. 40 Gökhan Gül (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 64 Erhan Çelenk, Dk. 75 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 83 Okan Eken (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Tabekou, Dk. 39 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 40 Ramazan Köse, Dk. 47 Barış Alıcı, Dk. 74 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.