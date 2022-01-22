TFF 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa FK 3-1'lik skorla kazandı.
Gençlerbirliği, 40. dakikada Gökhan Gül'ün penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Manisa FK, 64. dakikada Erhan Çelenk'in golüyle skora eşitliği getirdi. İlk golün asistini yapan Marvin Gakpa, 75. dakikada Manisa'yı öne geçiren golü attı. Okan Eken, 83. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Manisa FK, puanını 28'e yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste 4. kez yenilerek 26 puanda kaldı.
Manisa FK, gelecek hafta BB Erzurumspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut
Manisa FK: Ömer Kahveci, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 86 Veli Çetin), Özgür Çek (Dk. 87 Yasin Pehlivan), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 63 Sousa), Gakpa, Tabekou (Dk. 78 Diallo), Erhan Çelenk, Anıl Koç (Dk. 46 Okan Eken)
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Muhammed Bayır, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Musa Şahindere (Dk. 46 Ömürcan Artan), Grechyshkin, Gökhan Gül (Dk. 89 Sallalich), Barış Alıcı (Dk. 89 Serdarcan Eralp), Tshibola (Dk. 84 Baran Başyiğit), Sandro Lima, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 67 Belyaev)
Goller: Dk. 40 Gökhan Gül (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 64 Erhan Çelenk, Dk. 75 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 83 Okan Eken (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Tabekou, Dk. 39 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 40 Ramazan Köse, Dk. 47 Barış Alıcı, Dk. 74 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)
Gençlerbirliği, 40. dakikada Gökhan Gül'ün penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Manisa FK, 64. dakikada Erhan Çelenk'in golüyle skora eşitliği getirdi. İlk golün asistini yapan Marvin Gakpa, 75. dakikada Manisa'yı öne geçiren golü attı. Okan Eken, 83. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Manisa FK, puanını 28'e yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste 4. kez yenilerek 26 puanda kaldı.
Manisa FK, gelecek hafta BB Erzurumspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut
Manisa FK: Ömer Kahveci, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 86 Veli Çetin), Özgür Çek (Dk. 87 Yasin Pehlivan), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 63 Sousa), Gakpa, Tabekou (Dk. 78 Diallo), Erhan Çelenk, Anıl Koç (Dk. 46 Okan Eken)
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Muhammed Bayır, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Musa Şahindere (Dk. 46 Ömürcan Artan), Grechyshkin, Gökhan Gül (Dk. 89 Sallalich), Barış Alıcı (Dk. 89 Serdarcan Eralp), Tshibola (Dk. 84 Baran Başyiğit), Sandro Lima, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 67 Belyaev)
Goller: Dk. 40 Gökhan Gül (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 64 Erhan Çelenk, Dk. 75 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 83 Okan Eken (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Tabekou, Dk. 39 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 40 Ramazan Köse, Dk. 47 Barış Alıcı, Dk. 74 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)