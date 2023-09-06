Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode'yle iki yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisinde transfer çalışmaları sürüyor.



Gençlerbirliği'nin iki yıllığına anlaştığı forvet Kayode, daha önce Türkiye'de Gaziantep FK, Sivasspor ve Ümraniyespor formalarını giymişti.



