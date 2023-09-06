Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı

Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı
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06 Eylül 2023 20:23
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode'yle iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisinde transfer çalışmaları sürüyor.

Gençlerbirliği'nin iki yıllığına anlaştığı forvet Kayode, daha önce Türkiye'de Gaziantep FK, Sivasspor ve Ümraniyespor formalarını giymişti.

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