Gençlerbirliği - Trabzonspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 30, Gençlerbirliği'nin ise 19 puanı bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Gençlerbirliği'nde Nordfeldt ve Johansson'in durumu maç saatinde belli olacak.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Lewis Baker ile Joao Pereira Ankara'ya götürülmedi.
Muhtemel 11'ler
Gençlerbirliği
Nordfeldt
Johansson
Diego Angelo
Zargo Toure
Halil İbrahim Pehlivan
Piris
Soner Dikmen
Murat Yıldırım
Sefa Yılmaz
Polomat
Stancu
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar Ie
Hugo
Marlon
Abdulkadir Parmak
Berat
Flavio
Ekuban
Nwakaeme
Djaniny
Berat Özdemir eski takımına karşı
Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden devre arası transferi Berat Özdemir eski takımına karşı sahada olacak. Geçen hafta ilk kez Trabzonspor formasıyla maça çıkan Berat Özdemir'in performansı beğeni kazanmıştı.
Eryaman Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 30, Gençlerbirliği'nin ise 19 puanı bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Gençlerbirliği'nde Nordfeldt ve Johansson'in durumu maç saatinde belli olacak.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Lewis Baker ile Joao Pereira Ankara'ya götürülmedi.
Muhtemel 11'ler
Gençlerbirliği
Nordfeldt
Johansson
Diego Angelo
Zargo Toure
Halil İbrahim Pehlivan
Piris
Soner Dikmen
Murat Yıldırım
Sefa Yılmaz
Polomat
Stancu
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar Ie
Hugo
Marlon
Abdulkadir Parmak
Berat
Flavio
Ekuban
Nwakaeme
Djaniny
Berat Özdemir eski takımına karşı
Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden devre arası transferi Berat Özdemir eski takımına karşı sahada olacak. Geçen hafta ilk kez Trabzonspor formasıyla maça çıkan Berat Özdemir'in performansı beğeni kazanmıştı.