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Gençlerbirliği antrenmanı iki eksikle tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan ve Skuletic antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA
Gençlerbirliği antrenmanı iki eksikle tamamladı
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25 Şubat 2018 19:46
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre idmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic idmanda yer almadı.

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