Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre idmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic idmanda yer almadı.
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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre idmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic idmanda yer almadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın