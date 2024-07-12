Genç yüzücüler, Avrupa Açık Su Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.



Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen organizasyonun ilk günündeki yarışmalar sona erdi.



Emir Batur Albayrak, 17 yaş altı erkekler 7,5 kilometre yarışında 1 saat 26 dakika 9.98 saniyelik zamanıyla şampiyon oldu.



Aynı kategoride yüzen Atakan Ercan ise 1:27:00.70'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.



Hikmet Sami Kopargil de 15 yaş altı erkekler 5 kilometrede 57:57.68'lik süresiyle bronz madalya aldı.



Şampiyonada yarın 19 yaş altı kadınlar ve erkeklerde 10 kilometre yarışmaları yapılacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU