Genç yüzücüler, Avrupa Açık Su Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen organizasyonun ilk günündeki yarışmalar sona erdi.
Emir Batur Albayrak, 17 yaş altı erkekler 7,5 kilometre yarışında 1 saat 26 dakika 9.98 saniyelik zamanıyla şampiyon oldu.
Aynı kategoride yüzen Atakan Ercan ise 1:27:00.70'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
Hikmet Sami Kopargil de 15 yaş altı erkekler 5 kilometrede 57:57.68'lik süresiyle bronz madalya aldı.
Şampiyonada yarın 19 yaş altı kadınlar ve erkeklerde 10 kilometre yarışmaları yapılacak.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen organizasyonun ilk günündeki yarışmalar sona erdi.
Emir Batur Albayrak, 17 yaş altı erkekler 7,5 kilometre yarışında 1 saat 26 dakika 9.98 saniyelik zamanıyla şampiyon oldu.
Aynı kategoride yüzen Atakan Ercan ise 1:27:00.70'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
Hikmet Sami Kopargil de 15 yaş altı erkekler 5 kilometrede 57:57.68'lik süresiyle bronz madalya aldı.
Şampiyonada yarın 19 yaş altı kadınlar ve erkeklerde 10 kilometre yarışmaları yapılacak.
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