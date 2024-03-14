Genç milli güreşçilerden 31 madalya

Genç milli güreşçiler, Uluslararası Zafer Kupası'nda 31 madalya kazandı.

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Genç milli güreşçilerden 31 madalya
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14 Mart 2024 21:53
Antalya'da 17 yaş altında düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye, 31 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 350 sporcu katıldı.

Türkiye, kadınlarda takım halinde birinci, grekoromen ve serbest stilde ise üçüncü sırada yer aldı.

Milli takım, kadınlarda 4 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya alırken, grekoromen stilde 1 gümüş, 6 bronz, serbest stilde ise 1 gümüş, 8 bronz kazandı.

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