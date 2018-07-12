''Geleceğin Kartalları'' İstanbul'da

Vodafone ve Beşiktaş Kulübü ortaklığında hayata geçirilenprojesi kapsamında İstanbul'da kampa alınan genç yeteneklere, Vodafone Park'ta kodlama eğitimi verildi.Türkiye Vodafone Vakfı'nınprojesi kapsamında düzenlenen eğitimde, 8-13 yaş grubundaki 35 çocuk, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yeteneklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.Beşiktaş Kulübünün futbol altyapısına girebilmek için büyük finale hazırlanan gençler, programlamaya giriş, uygulama, hikaye oluşturmak ve oyun yapmak gibi konularda bilgi aldı.Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel'in de izlediği eğitim yaklaşık 2 saat sürdü.Eğitimde konuşan Hasan Süel, bir ülkenin en değerli varlıklarından birinin gençler olduğuna dikkati çekerek,ifadelerini kullandı.büyük finali, yarın Vodafone Park'ta yapılacak. Finalde yapılacak seçmelerle en az 3 çocuk Beşiktaş Kulübü altyapısına girme fırsatı yakalayacak.