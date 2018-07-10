'Geleceğin KaraKartalları' kampa girdi

Vodafone ve Beşiktaş Kulübü ortaklığında hayata geçirilen, "Geleceğin KaraKartalı"nda, 7 bölgede elemeleri geçen çocuklar İstanbul'da kampa girdi.Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin dört bir yanından aileleriyle İstanbul'a gelen 8-13 yaş arasındaki 35 çocuk, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek 3 günlük kampın ardından Vodafone Park'taki final etkinliğine katılacak. Finalde yapılacak seçmelerle en az 3 çocuk Beşiktaş altyapısına girme fırsatı yakalayacak.İlk antrenmanlarını Beşiktaş antrenörleri Ali Çebi, Caner Kaya, Berkcan Biratan, Hikmet Çapanoğlu, Sami Şenol, Doğukan Aktaş, Caner Kaya ve Mutlu Can Zavotçu'nun denetiminde yapan çocuklar, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş Yüzüncü Yıl Belgeseli izleyerek Beşiktaş'ın yakın tarihi hakkında bilgi sahibi oldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, projeyi Türk futbolunun ve çocukların geleceği için hayata geçirdiklerini hatırlatarak şunları aktardı:"Bu projeyle, dijitalleşmenin gücünü kullanarak, ülkemizin dört bir yanından çocuklarımıza, geleceğin başarılı futbolcuları arasına katılma konusunda fırsat eşitliği sağlamayı hedefledik. Keyifli ve heyecanlı bir yarışma sürecinin ardından bölge elemelerini geçen çocuklarımızı şimdi de büyük final öncesi kampa aldık. Kamp süresince çocuklarımıza futbolun yanı sıra sağlık, kişisel gelişim ve genel kültür anlamında bazı temel değerler kazandırmayı hedefliyoruz."Beşiktaş Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak ise projede katkısı olan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:"Kulübümüzün önemli yapı taşlarından akademi ve altyapı organizasyonlarımızla geleceğin yıldızlarının ülkemiz sporuna kazandırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu projeyle, ülkemizin dört bir yanındaki yetenekli çocuklarımızın kabiliyetlerini keşfedip, Beşiktaş altyapısına kazandırmayı amaçladık. Bunu yaparken de zaman ve mekandan bağımsız olarak, herkesin her yerden katılım sağlayabildiği dijital bir çözümü yol arkadaşımız Vodafone ile hayata geçirdik. Beşiktaş camiasının tek yürek olarak destek verdiği bu projeyle ülkemize yeni yıldız adayları kazandırmaktan