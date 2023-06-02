Gbamin Trabzon'dan ayrıldı

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Philippe Gbamin Trabzonspor'a veda etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Gbamin Trabzon'dan ayrıldı
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02 Haziran 2023 09:36
Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jean-Philippe Gbamin yaşadığı sakatlık sürecinin ardından şehirden ayrıldı.

Gbamin böylelikle Vitor Hugo, Bruno Peres ve Naci Ünüvar'dan sonra sezon bitmeden takımdan ayrılan 4'üncü isim oldu.

Gbamin, kendisiyle devam edilme düşüncesinin bulunmaması nedeniyle Bjelica ile görüşerek şehirden ayrılmak için izin istedi. Teknik ekibin verdiği izin sonrası Gbamin Trabzon'a veda etti.

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