Gaziantep'ten ofsayt ve penaltı itirazı

Gaziantep FK cephesi, Galatasaray'ın Ahmed Kutucu ile 5. dakikada bulduğu gole ofsayt itirazında bulundu.Ahmed Kutucu'nun şutu sırasında Roland Sallai'nin ofsaytta olduğu, kalecinin görüş açısını kapattığı ve bu nedenle ofsayt verilmesi gerektiği itirazında bulunuldu.Maçın hakemi Kadir Sağlam, VAR hakemi Fabio Maresca'nın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından gol geçerlilik kazandı.Maçın 23. dakikasında ise Sorecu'nun sağ kanattan çevirdiği topu Muslera elinden kaçırdı.Muslera'nın yakınında bulunan topa Davinson Sanchez'in elle müdahale ettiği gerekçesiyle Gaziantep FK'li oyuncular penaltı itirazında bulundu.VAR'da yapılan inceleme sonrası izleme tavsiyesi gelmedi ve oyun devam etti.