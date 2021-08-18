Gaziantep, Joao Figueiredo'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Gaziantep, Brezilyalı forvet Joao Figueiredo'yu (fotoğrafta) transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep, Joao Figueiredo'yu kadrosuna kattı
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18 Ağustos 2021 16:35
Süper Lig ekibi Gaziantep, Brezilyalı forvet Joao Figueiredo'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Wasl forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Joao Figueiredo'nun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Joao Figueiredo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.


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