Gaziantep FK, Konyaspor'a konuk olacak

16 Ağustos
Kocaelispor-Samsunspor
19:00
16 Ağustos
Alanyaspor-Rizespor
21:30
16 Ağustos
Göztepe-Fenerbahçe
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-İstanbulspor
16:30
16 Ağustos
Sarıyer-Boluspor
19:00
16 Ağustos
A.Demirspor-Arca Çorum FK
21:30
16 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Aston Villa-Newcastle
0-0DA
16 Ağustos
Brighton-Fulham
17:00
16 Ağustos
Sunderland-West Ham United
17:00
16 Ağustos
Tottenham-Burnley
17:00
16 Ağustos
Wolves-M.City
19:30
16 Ağustos
Mallorca-Barcelona
20:30
16 Ağustos
Alaves-Levante
22:30
16 Ağustos
Valencia-Real Sociedad
22:30
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
16 Ağustos
VfB Stuttgart-Bayern Munih
21:30
16 Ağustos
Lens-Lyon
18:00
16 Ağustos
AS Monaco-Le Havre
20:00
16 Ağustos
Nice-Toulouse
22:05
16 Ağustos
Excelsior-Feyenoord
19:45
16 Ağustos
Heracles-NEC Nijmegen
21:00
16 Ağustos
FC Groningen-SC Heerenveen
22:00
16 Ağustos
Zulte Waregem-Club Brugge
17:00
16 Ağustos
KV Mechelen-Gent
19:15
16 Ağustos
Union St.Gilloise-Standard Liege
21:45
16 Ağustos
Grazer AK-WSG Tirol
18:00
16 Ağustos
Hartberg-RB Salzburg
18:00
16 Ağustos
Ried-Sturm Graz
20:30
16 Ağustos
Tondela-Famalicao
17:30
16 Ağustos
V. Guimaraes-Estoril
20:00
16 Ağustos
Estrela da Amadora-Benfica
22:30
16 Ağustos
Baltika-Lokomotiv Moscow
1-023'
16 Ağustos
S. Moskova-Zenit St. Petersburg
17:30
16 Ağustos
FK Akhmat-Samara
20:30
16 Ağustos
Derby County-Coventry City
2-2DA
16 Ağustos
Portsmouth-Norwich City
0-2DA
16 Ağustos
Wrexham-West Bromwich
1-1DA
16 Ağustos
Blackburn Rovers-Birmingham City
17:00
16 Ağustos
Bristol City-Charlton Athletic
17:00
16 Ağustos
Millwall-Middlesbrough
17:00
16 Ağustos
Preston North End-Leicester City
17:00
16 Ağustos
Sheffield Wednesday-Stoke City
17:00
16 Ağustos
Swansea City-Sheffield United
17:00
16 Ağustos
Watford-QPR
17:00
16 Ağustos
Burton Albion-Port Vale
0-0DA
16 Ağustos
Exeter City-Mansfield Town
0-1DA
16 Ağustos
Barnsley-Bolton Wanderers
17:00
16 Ağustos
Blackpool-Huddersfield
17:00
16 Ağustos
Bradford City-Luton Town
17:00
16 Ağustos
Cardiff City-Rotherham United
17:00
16 Ağustos
Doncaster Rovers-Wycombe Wanderers
17:00
16 Ağustos
Leyton Orient-Stockport County
17:00
16 Ağustos
Lincoln City-Plymouth Argyle
17:00
16 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
17:00
16 Ağustos
Stevenage-Northampton Town
17:00
16 Ağustos
Wigan Athletic-Peterborough
17:00
16 Ağustos
Annecy FC-Dunkerque
1-025'
16 Ağustos
Reims-Guingamp
1-025'
16 Ağustos
Saint-Etienne-Rodez
21:00
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
16 Ağustos
Racing Santander-Castellon
18:00
16 Ağustos
Malaga-Eibar
20:30
16 Ağustos
Granada-Deportivo La Coruna
22:30
16 Ağustos
MVV Maastricht-FC Dordrecht
17:30
16 Ağustos
Austria Wien II-Admira Wacker
21:00
16 Ağustos
Vizela-FC Porto B
16:00
16 Ağustos
Academico de Viseu FC-Pacos de Ferreira
17:30
16 Ağustos
Lillestroem-Start
19:00
16 Ağustos
GKS Katowice-Arka Gdynia
18:30
16 Ağustos
Lech Poznan-Korona Kielce
21:15
16 Ağustos
Club Atletico Platense-San Lorenzo
20:15
16 Ağustos
Huracan-Argentinos Juniors
22:15
17 Ağustos
Velez Sarsfield-Independiente
02:30
16 Ağustos
Fluminense-Fortaleza
22:00
16 Ağustos
Ceara-Red Bull Bragantino
22:00
16 Ağustos
Hansa Rostock-Hoffenheim
16:30
16 Ağustos
Sandhausen-RB Leipzig
16:30
16 Ağustos
SV Hemelingen-Wolfsburg
16:30
16 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
19:00
16 Ağustos
Sportfreunde Lotte-Freiburg
19:00
16 Ağustos
Luebeck-Darmstadt
19:00
16 Ağustos
Oldham Athletic-Swindon Town
1-2DA
16 Ağustos
Barrow-Notts County
17:00
16 Ağustos
Cambridge United-Harrogate Town
17:00
16 Ağustos
Crewe Alexandra-Crawley Town
17:00
16 Ağustos
Grimsby Town-Newport County
17:00
16 Ağustos
Milton Keynes Dons-Cheltenham Town
17:00
16 Ağustos
Salford City-Accrington Stanley
17:00
16 Ağustos
Shrewsbury-Colchester United
17:00
16 Ağustos
Tranmere Rovers-Gillingham
17:00
16 Ağustos
Roma-Neom SC
18:00
16 Ağustos
Lazio-Atromitos
21:00
16 Ağustos
Inter-Olympiakos
21:30
16 Ağustos
Bologna-OFI Crete
21:45
16 Ağustos
Atalanta-Juventus
21:45
16 Ağustos
Qingdao West Coast-Beijing Guoan
0-159'
16 Ağustos
Changchun Yatai-Meizhou Hakka
1-059'
16 Ağustos
Kortrijk-K. Lierse SK
17:00
16 Ağustos
Beerschot-Eupen
21:00
16 Ağustos
Greenock Morton-Aberdeen
17:00
16 Ağustos
St. Johnstone-Motherwell
17:00
16 Ağustos
St. Mirren-Hearts
17:00
16 Ağustos
Rangers-Alloa Athletic
19:45
16 Ağustos
JIPPO-Klubi 04
16:00
16 Ağustos
FC Lahti-KaePa
17:00
16 Ağustos
Oulu-Ilves
17:00
16 Ağustos
IFK Mariehamn-FC KTP
19:00
16 Ağustos
Chrobry Glogow-Miedz Legnica
20:30
16 Ağustos
Östersunds-GIF Sundsvall
0-268'
16 Ağustos
IK Brage-Vasteras SK
16:00
16 Ağustos
Halmstads BK-Malmö FF
16:00
16 Ağustos
IFK Norrkoeping-Elfsborg
18:30
16 Ağustos
Jeonbuk -Daegu FC
3-0

Gaziantep FK, Konyaspor'a konuk olacak

Galatasaray yenilgisiyle sezona başlayan Gaziantep FK, ikinci haftada Konyaspor deplasmanında ilk puanlarını arayacak. Mbakata sakat, Mustafa Burak Bozan cezalı.

calendar 16 Ağustos 2025 14:57 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 14:58
Haber: AA, Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Gaziantep FK, Konyaspor'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin ikinci haftasında 17 Ağustos Pazar günü Tümosan Konyaspor'a konuk olacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ligin ilk maçında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.



İkinci hafta maçında Konya deplasmanına gidecek kırmızı-siyahlılarda Galatasaray maçında kırmızı kart gören Mustafa Burak Bozan ve aynı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Mbakata, forma giyemeyecek.

KONYASPOR KARNESİ

Gaziantep ekibi, Konyaspor ile karşılaştığı 12 karşılaşmanın 5'inde galip geldi, 4'ünde mağlup oldu.

İki takım arasındaki müsabakalarda Gaziantep FK, rakip fileleri 13 kez sarsarken kalesinde 15 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor'a konuk olduğu 6 maçtaki tek galibiyetini, 2022-23 sezonunda 1-0'lık skorla aldı.

 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
