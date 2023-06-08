Galatasaraylı futbolculardan personele jest

Galatasaray son 5 maçını kazanarak mutlu sona ulaşırken, yönetim kesenin ağzını açtı ve şampiyonluk yolunda takımı her hafta primle ödüllendirdi.
Oyuncuların kendilerine ödenen bu primlerin bir kısmını her maç sonrasında Florya personeline ayırdığı öğrenildi.
Florya'da yakalanan bu aile ortamı, Galatasaray'ın puan farkını açarak şampiyon olmasını sağladı.
Oyuncuların kendilerine ödenen bu primlerin bir kısmını her maç sonrasında Florya personeline ayırdığı öğrenildi.
Florya'da yakalanan bu aile ortamı, Galatasaray'ın puan farkını açarak şampiyon olmasını sağladı.