Galatasaraylı futbolculardan personele jest

Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da, futbolcuların şampiyonluk yolundaki ve sonrasında ödenen primleri, Florya'daki personele dağıttığı öğrenildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaraylı futbolculardan personele jest
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2023 10:27
Son güncelleme 08 Haziran 2023 10:36
Galatasaray son 5 maçını kazanarak mutlu sona ulaşırken, yönetim kesenin ağzını açtı ve şampiyonluk yolunda takımı her hafta primle ödüllendirdi.

Oyuncuların kendilerine ödenen bu primlerin bir kısmını her maç sonrasında Florya personeline ayırdığı öğrenildi.

Florya'da yakalanan bu aile ortamı, Galatasaray'ın puan farkını açarak şampiyon olmasını sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery