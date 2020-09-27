Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde farklı kazandı

Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, Motherwell'i deplasmanda 5-1 yendi.

Haber; AA
Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde farklı kazandı
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27 Eylül 2020 16:13
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Premiership'in 9. haftasında Fir Park Stadı'nda Motherwell'e konuk olan Rangers, 12 ve 37. dakikalarda James Tavernier, 28. dakikada James Jones, 75 ve 80. dakikalarda da Cedric Itten'in golleriyle rakibini 5-1 yendi.

Motherwell'in tek golünü 87. dakikada George Edmundson (kendi kalesine) kaydetti.

Rangers, ligde 7. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.



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