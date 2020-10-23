Galatasaray'ın Khvicha Kvaratskhelia planı

Devre arası için transfer çalışmaları yürüten Galatasaray'ın Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği Rubin Kazan'ın genç yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın peşinde olduğu belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'ın Khvicha Kvaratskhelia planı
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23 Ekim 2020 13:07
Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları başlamış durumda. Genç ve potansiyelli isimler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Rubin Kazan forması giyen Khvicha Kvaratskhelia'yı aldı. Kazan Reporter, Rubin Kazan'ın 19 yaşındaki yıldızı Kvaratskhelia için Galatasaray'ın devrede olduğunu belirtti.

Fatih Terim tarafından transferine onay verildiği belirtilen Khvicha Kvaratskhelia için Galatasaray'ın devre arasında teklif yapma hazırlığında olduğu aktarıldı. Oyuncu için Rus ekibi Krasnodar'ın da transfer çalışmalarının sürdüğü belirtilmekte.

19 yaşındaki Gürcü sol açığın bonservis bedelinin 10 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtilmekte. Krasnodar, oyuncuyu ilk etapta 1 veya 2 yıllığına kiralamak istese de bu teklif Rubin Kazan tarafından reddedildi.

Geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak Rustavi'den transfer edilen Khvicha Kvaratskhelia, bu sezon Rusya Premier Ligi'nde Rubin Kazan formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.



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