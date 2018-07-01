Dünya Kupası'nda gösterdiği etkileyici performans ile değerini arttıran Uruguaylı futbolcu'ya transfer oluyor. Bir dönem'ın da ilgilendiği 25 yaşındaki futbolcu, transferi hakkında konuştu.İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen sol kanat oyuncusu, ''Menajerim transferim hakkında ilgileniyor ama ben Dünya Kupası'na odaklandım. Kariyerim için çok önemli bir turnuva ve ben en iyimi yapmaya çalışıyorum. Kupa bitince transferde ne olacak bakacağız. Benfica çok büyük bir takım. Benfica'da oynamak istemiyorum diyemem. Ama önceliğim Uruguay ve Dünya Kupası.'' diye konuştu.Portekiz basını da Laxalt transferinin büyük ölçüde tamamlandığını ve Dünya Kupası'ndan sonra imzaların atılacağını iddia etti.