Galatasaray'ın anlaştığı genç futbolcu İstanbul'a geldi!

Yeni sezon çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, genç bir futbolcuyla prensipte anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'ın anlaştığı genç futbolcu İstanbul'a geldi!
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03 Temmuz 2020 19:55
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Sadece bugünü değil, geleceği düşünerek" transferler yapacağız sözünün ardından sarı - kırmızılılar, genç bir ismi İstanbul'a getirdi.

Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Erzincanspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi ve Instagram hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Sol kanatta forma giyen Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 17 gol - 1 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Genç futbolcunun Instagram'dan yaptığı paylaşım;





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