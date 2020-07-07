Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesi açıklandı

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Radamel Falcao ve Mario Lemina yok.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesi açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2020 14:44
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kafilede yer almadı.

Kolombiyalı oyuncu Falcao, sarı kırmızılılarda 12. lig maçını kaçırmış oldu. Toplamda ise 18. kez oynayamayacak

Öte yandan cezası sona eren Adem Büyük kafileye katıldı

İşte kamp kadrosu;

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için