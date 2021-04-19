Galatasaray'dan MHK'ye Mete Kalkavan tepkisi

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor ile oynayacakları maça Mete Kalkavan'ın atanmasının ardından açıklama yaptı.



Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz!" denildi.



İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI



"Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dahil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz.



Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla "hatada ısrar ediyoruz" anlamını taşımaktadır.



Hakem Mete Kalkavan'ı Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"



