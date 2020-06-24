Galatasaray'da Fatih Terim'in çok istediği Mert Hakan transferi gerçekleşmeyince Cimbom'un orta sahası sıkıntıya düştü.



Kiralık Steven Nzonzi'nin gitmesi Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın kiralık olması, Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olması Galatasaray'da orta saha krizi yarattı.



Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi de göndermeye çalışan Galatasaray'da bu bölge Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Akbaba'ya kaldı.



ADEM'İN CEZASI 2 MAÇA İNDİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Adem, Başakşehir maçında cezasını tamamlayacak.



