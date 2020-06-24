Galatasaray'da orta saha çöktü

Mert Hakan Yandaş transferi gerçekleşmeyince Cimbom'un orta sahası sıkıntıya düştü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da orta saha çöktü
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24 Haziran 2020 11:04
Galatasaray'da Fatih Terim'in çok istediği Mert Hakan transferi gerçekleşmeyince Cimbom'un orta sahası sıkıntıya düştü.

Kiralık Steven Nzonzi'nin gitmesi Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın kiralık olması, Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olması Galatasaray'da orta saha krizi yarattı.

Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi de göndermeye çalışan Galatasaray'da bu bölge Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Akbaba'ya kaldı.

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