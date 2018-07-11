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İsviçre kampında önceki gün yaptığı açıklamalarda kaleci transferine de değinen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Yerli bir isim arıyoruz" demişti.Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, Sarı- Kırmızılılar'ın radarına giren iki isim var. Bunlardan ilki Erce Kardeşler. Altınordu'nun başarılı file bekçisi ile Standart Liege de yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki eldiven, geçen sezon 1.Lig'de 28 maça çıktı.Gündemdeki diğer oyuncu da Adanaspor'un 20 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat. 1.93'lük genç isim, Milli Takım'ın tüm altyaş kategorilerinde görev yaptı.İrfan Can, geçen sezon da 22 maçta kaleyi korudu. Yönetim, uygun şartların oluşması halinde iki kaleciden birini takıma kazandırmak istiyor.