  •  
    "Böyle bir TRANSFERİN olma ihtimali yoooook"
  •  
    G.Saray, Altınordu'dan bir TRANSFER yapıyor!..
  •  
    "Sakat" diye geri döndü, yine "TÜRKİYE" yolunda
  •  
    Ve Jason Denayer planı duvara çarptı; transfer...
  •  
    Ve Süper Lig ALEV aldı;
    Son dakika transferleri

Galatasaray'da kaleye iki genç aday

Fatih Terim, "Kaleye yerli isim alacağız" derken, gündemdeki oyunculara ulaşıldı. Cim Bom, Altınordu'dan Erce Kardeşler ve Adanaspor'un 20 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'la temasa geçti.

Galatasaray'da kaleye iki genç aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2018 08:47
İsviçre kampında önceki gün yaptığı açıklamalarda kaleci transferine de değinen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Yerli bir isim arıyoruz" demişti.

Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, Sarı- Kırmızılılar'ın radarına giren iki isim var. Bunlardan ilki Erce Kardeşler. Altınordu'nun başarılı file bekçisi ile Standart Liege de yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki eldiven, geçen sezon 1.Lig'de 28 maça çıktı.

Gündemdeki diğer oyuncu da Adanaspor'un 20 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat. 1.93'lük genç isim, Milli Takım'ın tüm altyaş kategorilerinde görev yaptı.

İrfan Can, geçen sezon da 22 maçta kaleyi korudu. Yönetim, uygun şartların oluşması halinde iki kaleciden birini takıma kazandırmak istiyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için