Galatasaray'da Fernando Muslera şoku

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da Fernando Muslera şoku
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14 Haziran 2020 21:19
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takım adına büyük bir talihsizlik yaşandı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu futbolcu ile altı pas içerisinde çarpışan Fernando Muslera yerden kalkamadı.

Sağlık görevlilerinin sahaya girip, Muslera'nın kontrollerini yapmasının ardından Uruguaylı fike bekçisinin oyuna devam edemeyeceği bildirildi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Muslera'nın yerine oyuna yedek kaleci Okan Koçuk'u dahil etti.

Muslera'nın son durumu, pazartesi günü yapılacak olan son kontrolleri ve çekilecek MR sonrasında belli olacak.



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