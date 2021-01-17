Galatasaray transferde sessizliğini korurken teknik direktör Fatih Terim'den sürpriz hamle geldi. Falcao'nun sakatlığı sonrası arayışa firen Terim, 2002 doğumlu Erencan Yardımcı'yı A Takım idmanlarına almaya başladı.Terim'in, iki gündür A Takımla birlikte idmanlara başlayan Eren Yardımcı'dan yoğun maç programında yararlanması bekleniyor.Geçen sezon U19 formasıyla hem ligde hem de UEFA Gençlik Ligi'nde forma giyen ve 4 gol atan Erencan Yardımcı 1-1 biten Club Brugge maçında genç yaşına rağmen süre almıştı. 18 yaşındaki oyuncu ayrıca önceki sezon başı kampında Leipzig, Augsburg, Bordeaux ve Panathinaikos maçlarında süre almıştı.