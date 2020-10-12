Galatasaray'da 1.500 bilet satışa çıkacak!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 17 Ekim'den itibaren ligler ve Türkiye Kupası maçlarında localara yüze 50 kapasite ile seyirci alınacağını açıklaması heyecan yarattı. Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan statlara az da olsa yeniden taraftarın dönecek olması kulüpleri sevindirirken, Galatasaray Yönetimi de hazırlıklarını yapmaya başladı.
198 adet locaya sahip Türk Telekom Stadı, Aytemiz Alanyaspor maçında yaklaşık bin 500 taraftara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Koltuk sayısı 8-12-16 arasında değişen localara kapasitesinin yüzde 50'si kadar kişi alınacak. Boşta kalan locaları yönetim her maç kiralayacak ve bin 500'e yakın taraftar Aslantepe'de olacak.
198 locaya sahip olan Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı bu alanda Türkiye'deki stadyumlar içinde ilk sırada yer alıyor.
TAKIMLARIN LOCA SAYILARI
Takım Kapasite Loca Sayısı
Galatasaray 52223 198
Beşiktaş 41903 147
Trabzonspor 40782 122
Fenerbahçe 47834 100
BŞB.Erzurum 21374 57
İ.H.Konyaspor 42000 55
Kayserispor 32864 52
Gaziantep FK 33502 54
D.G.Sivasspor 27532 52
Ankaragücü 20560 51
Gençlerbirliği 20560 51
Yeni Malatya 25745 46
F.T.Antalya 32537 42
M.Başakşehir 17156 34
F.Karagümrük 75145 34
A.Hatayspor 25000 24
Göztepe 19713 24
Ç.Rizespor 15332 15
Y.Denizlispor 18745 12
Kasımpaşa 13856 1
A.Alanyaspor 10128 0
198 adet locaya sahip Türk Telekom Stadı, Aytemiz Alanyaspor maçında yaklaşık bin 500 taraftara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Koltuk sayısı 8-12-16 arasında değişen localara kapasitesinin yüzde 50'si kadar kişi alınacak. Boşta kalan locaları yönetim her maç kiralayacak ve bin 500'e yakın taraftar Aslantepe'de olacak.
198 locaya sahip olan Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı bu alanda Türkiye'deki stadyumlar içinde ilk sırada yer alıyor.
TAKIMLARIN LOCA SAYILARI
Takım Kapasite Loca Sayısı
Galatasaray 52223 198
Beşiktaş 41903 147
Trabzonspor 40782 122
Fenerbahçe 47834 100
BŞB.Erzurum 21374 57
İ.H.Konyaspor 42000 55
Kayserispor 32864 52
Gaziantep FK 33502 54
D.G.Sivasspor 27532 52
Ankaragücü 20560 51
Gençlerbirliği 20560 51
Yeni Malatya 25745 46
F.T.Antalya 32537 42
M.Başakşehir 17156 34
F.Karagümrük 75145 34
A.Hatayspor 25000 24
Göztepe 19713 24
Ç.Rizespor 15332 15
Y.Denizlispor 18745 12
Kasımpaşa 13856 1
A.Alanyaspor 10128 0