Galatasaray'da 1.500 bilet satışa çıkacak!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 17 Ekim'den itibaren ligler ve Türkiye Kupası maçlarında localara yüze 50 kapasite ile seyirci alınacağını açıklaması heyecan yarattı. Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan statlara az da olsa yeniden taraftarın dönecek olması kulüpleri sevindirirken, Galatasaray Yönetimi de hazırlıklarını yapmaya başladı.



198 adet locaya sahip Türk Telekom Stadı, Aytemiz Alanyaspor maçında yaklaşık bin 500 taraftara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Koltuk sayısı 8-12-16 arasında değişen localara kapasitesinin yüzde 50'si kadar kişi alınacak. Boşta kalan locaları yönetim her maç kiralayacak ve bin 500'e yakın taraftar Aslantepe'de olacak.



198 locaya sahip olan Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı bu alanda Türkiye'deki stadyumlar içinde ilk sırada yer alıyor.



TAKIMLARIN LOCA SAYILARI



Takım Kapasite Loca Sayısı



Galatasaray 52223 198

Beşiktaş 41903 147

Trabzonspor 40782 122

Fenerbahçe 47834 100

BŞB.Erzurum 21374 57

İ.H.Konyaspor 42000 55

Kayserispor 32864 52

Gaziantep FK 33502 54

D.G.Sivasspor 27532 52

Ankaragücü 20560 51

Gençlerbirliği 20560 51

Yeni Malatya 25745 46

F.T.Antalya 32537 42

M.Başakşehir 17156 34

F.Karagümrük 75145 34

A.Hatayspor 25000 24

Göztepe 19713 24

Ç.Rizespor 15332 15

Y.Denizlispor 18745 12

Kasımpaşa 13856 1

A.Alanyaspor 10128 0



