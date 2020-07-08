Galatasaray ve Beşiktaş'a yazdılar: 1 milyon euro

Darmstadt'ın Türk golcüsü Serdar Dursun ile Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgilendiği yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray ve Beşiktaş'a yazdılar: 1 milyon euro
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08 Temmuz 2020 15:07
Darmstadt 98'in 28 yaşındaki Türk golcüsü Serdar Dursun'un adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anıldı.

Hannoversche Allgemeine'de yer alan habere göre; Darmstad ile 2. Bundesliga'da 16 gol ve 6 asistlik bir sezona imza atan Serdar Dursun'un, büyük bir kulüp için Darmstadt'tan ayrılmak istediği ve durumuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği bilgisi verildi. 1 yıllık sözleşmesi kalan Serdar Dursun'un satışına Darmstadt'ın da sıcak baktığı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ 1 MİLYON EURO

Haberin detayında, Darmstadt'ın Serdar Dursun için 1 milyon euro bonservis bedeli belirlediği bilgisi de verildi.

Konu hakkında konuşan Darmstadt Teknik Direktörü Markus Beginn, "Ekonomik şartlar açısından kulüp yararına olacaksa Serdar Dursun'un transferine onay veririz." dedi.

TÜRKİYE'DE DE OYNADI

Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları giyen Serdar Dursun, 2016'da tekrar Almanya'ya transfer olmuş ve 2018 yazında 350 bin euro bonservisle Fürth'ten Darmstadt'a transfer olmuştu.



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