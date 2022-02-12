Galatasaray tribünlerinde Terim gerginliği

Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçta bir taraftar maskesi nedeniyle dışarı çıkarılmak istendi.
Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'in maskesini takan taraftarı güvenlik güçleri dışarıya almak isterken, diğer taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.
Tepkinin ardından, Terim maskeli taraftar stadyumda kaldı.
Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'in maskesini takan taraftarı güvenlik güçleri dışarıya almak isterken, diğer taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.
Tepkinin ardından, Terim maskeli taraftar stadyumda kaldı.