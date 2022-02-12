Galatasaray tribünlerinde Terim gerginliği

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçta Fatih Terim maskeli bir taraftar dışarıya çıkarılmak istendi ancak diğer taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray tribünlerinde Terim gerginliği
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12 Şubat 2022 20:18
Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçta bir taraftar maskesi nedeniyle dışarı çıkarılmak istendi.

Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'in maskesini takan taraftarı güvenlik güçleri dışarıya almak isterken, diğer taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

Tepkinin ardından, Terim maskeli taraftar stadyumda kaldı.

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