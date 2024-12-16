Galatasaray tribünleri: 'Trabzon kümeye'

Galatasaraylı taraftarlar, 4-3 biten maç sonrası Trabzonspor'a tepki gösterdi.
Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, 'Trabzon kümeye' tezahüratları yaptı.
Trabzonspor deplasman tribününde yer alan taraftarlar da bu tezahürata büyük tepki gösterdi.
Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, 'Trabzon kümeye' tezahüratları yaptı.
Trabzonspor deplasman tribününde yer alan taraftarlar da bu tezahürata büyük tepki gösterdi.