Galatasaray tribünleri: "Trabzon kümeye"

Galatasaraylı taraftarlar, maç sonunda 'Trabzon kümeye' tezahüratları yaptı.

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Galatasaray tribünleri: 'Trabzon kümeye'
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16 Aralık 2024 23:17
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Galatasaraylı taraftarlar, 4-3 biten maç sonrası Trabzonspor'a tepki gösterdi.

Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, 'Trabzon kümeye' tezahüratları yaptı.

Trabzonspor deplasman tribününde yer alan taraftarlar da bu tezahürata büyük tepki gösterdi.

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